Fredagens norske inflasjonstall for juli vil trolig vise et stort fall, uten at det betyr større sjanse for et snarlig rentekutt.

I juni sank inflasjonen uventet mye i Norge. Total KPI-vekst sank til 2,6 prosent, mens kjerneinflasjonen KPI-JAE sank til 3,4 prosent. Begge deler var nok en gang klart lavere enn Norges Banks prognoser fra den da ganske ferske Pengepolitisk rapport, henholdsvis 3,1 og 3,6 prosent.

Slår dette til, har Norges Bank spådd for høy inflasjon 13 måneder på rad og for høy kjerneinflasjon ni måneder på rad.

Langt under Norges Bank

Også i juli var inflasjonen trolig lavere enn Norges Bank har ventet, tror Nordea Markets. Ikke at det betyr stort for rentesettingen på en god stund, for kronen er nå rundt 6 prosent svakere enn Norges Bank regnet med,understreker sjeføkonom Kjetil Olsen.

Olsen tror at KPI-JAE i juli sank videre til 3,3 prosent. Norges Bank venter 3,7 prosent.

Også Handelsbanken Capital Markets venter en ny måned med lavere inflasjon enn Norges Bank har lagt til grunn, og anslår kjerneinflasjonen til 3,5 prosent.

En viktig grunn til det ventede inflasjonsfallet er lavere prisvekst på matvarer enn i fjor, tror Olsen.

– Glem rentekutt nå

«Men de som håper at lavere inflasjon vil føre til tidligere rentekutt fra Norges Bank bør ikke bli for opphisset», skriver Olsen i en forhåndsomtale.

For det første venter han litt høyere inflasjon igjen i august, slik at Norges Bank ikke lenger bommer klart på oppsiden. Olsen tror KPI-JAE i august stiger til 3,5 prosent, mot Norges Banks prognose på 3,6 prosent.

«Men mye viktigere er at den langt svakere kronen vil skyve inflasjonen opp igjen 6 til 9 måneder frem. Kronesvekkelsen vil mer enn oppveie for noe lavere inflasjon», understreker han.

Selv når man tar høyde for utsikter til lavere renter ute og til oljeprisfallet, kan Norges Banks rentebane faktisk bli justert opp, og ikke ned, slik markedet forventer, tror Olsen.

«Og en ytterligere svekkelse av kronen fra dagens nivåer kan tvert imot øke sannsynligheten for at Norges Bank må heve renten».