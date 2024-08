Amerikanernes huslån økte i andre kvartal

Gjennom andre kvartal økte amerikanernes huslån med 109 milliarder dollar, som tilsvarer en oppgang på 0,6 prosent. Totalt har amerikanerne huslån på 17,8 tusen milliarder dollar, ifølge Reuters.

I etterkant av svakere enn ventet arbeidsmarkedstall for juli gjorde investorene nervøse for om økonomien sto foran en større nedgangskonjunktur. I rapporten skriver Fed at lånetallene viser at de amerikanske lånetagerne er sterke nok til å støtte opp om økonomien.

Det viser seg også i tallene for misligholdelse, og det holdt seg stabilt på 3,2 prosent, samme som kvartalet tidligere. Dette er noe Fed har signalisert at de overvåker nøye, og Fed har signalisert at de kan begynne med å sette ned renten i september siden inflasjonen nærmer seg målet på to prosent.

Til sammenligning med før pandemien, mot slutten av 2019, var misligholdelsen kommet opp i 4,7 prosent. Siden den gang har amerikanske husholdninger økt gjelden med 3.700 milliarder.