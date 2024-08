Norges Bank: Først inn, sist ut («FILO»)

Utfordringen til Fed, og dermed markedsaktørene, er at både inflasjonen og arbeidsledigheten er etterslepende indikatorer. Svakere nøkkeltall fra arbeidsmarkedet har dermed bidratt til at Fed nå i stadig fleres øyne ligger «bak kurven», og dette synet har blitt forsterket av de kraftige svingningene i finansmarkedene denne uken. VIX-indeksen (aksjemarkedet) steg bratt til det høyeste nivået på nesten fire år, og i rentemarkedet åpnet det seg en mulighet for et nødkutt i Fed funds-renten for å motvirke en eskalerende negativ spiral fra finansmarkedene til realøkonomien. Den omfattende opplåningen i japanske yen for å kjøpe verdipapirer, eller avkastningen i «carry trade»-indeksen, fikk også en større slagside. Omslaget i valutamarkedet startet imidlertid en uke før nedturen i S&P 500-indeksen fra midten av juli.

Uforutsigbar høst

Hva kan vi avlede av disse bevegelsene, og hvordan vil høsten bli? Det enkleste svaret på det er trolig: uforutsigbart. Det overordnede temaet i finansmarkedene dette året har vært hvor lang tid sentralbankene vil bruke på normalisering av styringsrenten, og til hvilket nytt nivå. Den amerikanske sentralbanken har da også justert opp nivået for den antatt normale renten.

Nå har det dreid i retning av at svake nøkkeltall er dårlig nytt, og det er langt fra sikkert at volatiliteten vil ta seg ned igjen med det aller første.

Aksjemarkedet har i perioder vekslet i synet om sterke nøkkeltall fra realøkonomien har vært godt eller dårlig nytt, samtidig som volatiliteten har vært på historisk lave nivåer. Nå har det dreid i retning av at svake nøkkeltall er dårlig nytt, og det er langt fra sikkert at volatiliteten vil ta seg ned igjen med det aller første.

Viseguvernør Uchida i Bank of Japan var raskt på pletten tidligere denne uken med signaler om å avstå fra nye rentehevinger med ustabile markeder. Neste renteheving i Japan er nå overveiende sannsynlig først mot slutten av året.

Kronekursen har også nådd nye bunnpunkt mot den felleseuropeiske valutaen denne uken. Vi må tilbake til den tidlige fasen av pandemi-uroen i mars 2020 for å finne tilsvarende historisk svak krone mot euro. Med så store svingninger i kronekursen innebærer dette også krevende avveininger i pengepolitikken for Norges Bank.

Men, som ovennevnte også illustrerer, det er ikke bare Norges Bank som står foran en krevende høst. Også de store sentralbankene vil måtte styre med stødig hånd, det være seg om uroen avstedkommer fra realøkonomien eller finansmarkedene. Det som vi kanskje også kan si med større sikkerhet er at Norges Bank ikke bare vil være den første sentralbanken som satte opp styringsrenten etter inflasjonssjokket, men også den siste blant våre største handelspartnere til å sette ned renten.