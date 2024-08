– Lav inflasjon nå - lavere lønnsvekst neste år

Også for juli viste norsk inflasjon seg klart lavere enn Norges Bank har anslått. Totalinflasjonen steg fra 2,6 til 2,8 prosent, men også dette er klart under Norges Banks prognose på 3,4 prosent. Kjerneinflasjonen falt videre fra 3,4 til 3,3 prosent, men Norges Bank ventet 3,7 prosent.

Dermed har Norges Bank nå anslått for høy inflasjon i mer enn ett år sammenhengende, og anslagene for kjerneinflasjonen har vært for høye de fleste av månedene det siste året.

– Se på modellene?

Sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank synes ikke det er stor grunn til å refse Norges Bank for disse systematiske prognosebommene.

– Norges Bank bommer på linje med alle oss andre. De gir dessuten anslag to-tre måneder frem, mens vi andre kommer med anslag bare for den kommende måneden og har luksusen at vi kan ta hensyn til fersk informasjon helt frem, sier han.

– Men når du bommer på nedsiden hver eneste måned, er det kanskje på tide å skru på modellapparatet og se hvor man bommer, mener han likevel.



– Faller raskt

Foruten de løpende prognosene for kommende måned, har Martinsen i år også anslått inflasjonen lengre frem med en «bottom/up»-tilnærming. Disse anslagene har vist nettopp det kraftige fallet i inflasjonen vi faktisk har fått gjennom 2024.

– Inflasjonsdriverne peker i en veldig kraftig retning. Vi importerer de samme varene som trekker internasjonal inflasjon ned. Forskjellen er bare at vi har kronekursen mellom, slik at prisfallet på disse varene har vært litt tregere i Norge enn ute. Men vi ser at vareinflasjonen faller raskt, sier Martinsen.

Det gjør imidlertid ikke inflasjonen for tjenester, og særlig ikke for kategorien «tjenester hvor arbeidskraft dominerer». Her holder månedsveksten seg på 0,2 prosent.

– Ja, disse prisene har holdt seg overraskende flate. Også i perioder hvor inflasjonen har vært lav, har denne delen hatt en årsvekst på rundt 3 prosent.