Varsler svak produktivitetsvekst og høy skatt

Regjeringen anslår veksten i arbeidsproduktiviteten for fastlandet til 0,9 prosent årlig. For markedsrettet virksomhet blir den noe høyere, 1,0 prosent, mens offentlig sektor ventes å bedre seg med 0,6 prosent årlig. Dette er et bratt stup fra de 2,3 prosentene i årlig bedring mellom 1998 og 2007.

Ingen skattesvar

Regjeringen omtaler «evnen og viljen til omstilling» som viktig for produktivitetsutviklingen. «Et innovativt og produktivt næringsliv vil i tillegg kunne påvirke produktiviteten i offentlig sektor», håper regjeringen.

«Skatt» er omtalt hele 280 ganger i meldingen, de fleste ganger ved at regjeringen slår fast at økt sysselsetting gir grunnlag for høyere skatteinntekter. Regjeringen peker samtidig på at en høy marginalskatt reduserer incentivene til å arbeide. Videre heter det at «ved å legge vekt på effektivitetsfremmende og mest mulig nøytrale skatter, kan andre mer vridende skatter holdes nede», og meldingen viser blant annet til grunnrenteskatten som en slik gunstig skatteform.

«Inntekt og formue bør beskattes mest mulig likt, uansett sammensetning, finansieringsform, organisasjonsform, virksomhetstype og selskapsstruktur», heter det i meldingen, som ikke med ett ord omtaler planlagte eller nødvendige endringer i utformingen av skattesystemet.

Lite handlingsrom

Fordi veksten i arbeidstilbudet og produktiviteten ventes å bli svak, blir også veksten i skatteinntektene lav. Det betyr rundt 7 milliarder kroner mindre i årlig skatteprovenyvekst enn i årene vi har bak oss.

Med forventet utvikling for Oljefondet og forutsatt at årlig uttak ligger på handlingsregelens 3 prosent av fondets verdi, vil handlingsrommet over statsbudsjettet øke med bare 17 milliarder kroner årlig det neste knappe tiåret.

De løpende statlige inntektene som i utgangspunktet skal inn i Oljefondet ventes å halveres målt ved faste priser innen 2030-2031, og så halveres igjen innen 2040-2042.

Med uttak basert på handlingsregelens 3 prosent, betyr det at verdien av selve Oljefondet (i faste priser) topper rundt 2040-2045. Deretter vil fondet krympe sakte.