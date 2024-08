Frykter reaksjonene om rentene ikke kuttes

Bank of America-sjef Brian Moynihan frykter amerikanske forbrukere kan bli motløse om styringsrenten ikke kuttes snart, melder Reuters.

Den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, har nå holdt styringsrenten i intervallet 5,25–5,50 prosent i mer enn ett år, men har også signalisert at et rentekutt kan komme i september.

– De har sagt til folk at rentene trolig ikke kommer til å gå opp, men hvis de ikke begynner å ta dem ned relativt snart, kan du gjøre den amerikanske forbruker motløs, sier Moynihan til CBS.

– Så snart den amerikanske forbrukeren virkelig begynner å bli veldig negativ, blir det vanskelig å få dem tilbake, advarer han videre.



Fritt frem

Bank of America-sjefen blir også spurt om hva han tenker om at Republikanernes presidentkandidat, Donald Trump, ønsker innflytelse over Federal Reserves beslutninger.

Trump uttalte torsdag at amerikanske presidenter bør kunne ha en mening om Federal Reserves beslutninger, ifølge nyhetsbyrået.

Moynihan mener det fritt frem for folk til å gi Fed-sjef Jerome Powell råd, og at det deretter er Powells jobb å bestemme hva som skal gjøres.

Han påpeker også at økonomier i verden der sentralbanken får operere fritt og uavhengig, ser ut til å gjøre det bedre enn de som ikke gjør dette.