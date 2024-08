Aldri før har Fastlands-Norge eksportert så mye til EU

Ifølge Dagsavisen tjente Norge rekordmye på EØS-avtalen i fjor.

– Denne undersøkelsen understreker betydningen EØS-avtalen har for norsk økonomi og det norske samfunnet, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid.

Analysen er gjennomført av Menon Economics, og selskapet har regnet på EØS-avtalens betydning for Norge. Analysen viser at to tredeler av norsk eksport går til EU/EØS. Dette utgjorde i 2023 en verdi på 1600 milliarder kroner. Ser en på eksporten fra Fastlands-Norge – og tar bort olje og gass – er beløpet 675 milliarder kroner. Dette er det høyeste beløpet noen gang.

Utenom olje og gass var det kraftintensiv industri som sto for den største eksportverdien, med 130 milliarder kroner. Så fulgte maritim næring med 110 milliarder kroner og sjømatnæringen med 100 milliarder kroner.

Vestland fylke hadde den største eksporten til EU/EØS i fjor, til en verdi av 130 milliarder kroner.

(NTB)