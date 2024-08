Rentemøte under Arendalsuka – vil holdes uendret

På torsdag, under et arrangement på Arendalsuka, forventes det at Norges Bank vil holde renten uendret ifølge økonomer og markedet. TDN Direkt har vært i kontakt med flere økonomer, hvor samtlige tror at sentralbanken holder renten uendret på 4,5 prosent.

«Det har skjedd en del siden junimøtet, men det trekker i ulik retning. Norges Bank vil nok kommentere dette, men skyve nye vurderinger til september,» oppsummerer sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank, sitert av TDN Direkt.

Swaps-markedet er enig og gir 0,3 prosent sannsynlighet for et annet utfall enn å holde renten uendret. Basert på dagens swaps er rentedifferansen som følger:

Mot eurosonen: 4,5 prosent mot 3,653 prosent, tilsvarende 84,7 basispunkter.

Mot USA: 4,5 prosent mot 5,324 prosent, minus 82,4 basispunkter.

Mot Sverige: 4,5 prosent mot 3,747 prosent, 75,3 basispunkter.

«Går det som vi nå tror, blir styringsrenten liggende på 4,5 prosent ut året, før den gradvis settes ned,» sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en kommentar i pressemeldingen i juni, sitert av TDN.

«Ingen endring i renten. Neppe endring i kommunikasjonen,» skriver Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets til TDN.