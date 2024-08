Storbank tror Norges Bank kutter snart

«Utviklingen etter rentemøtet i juni tilsier imidlertid at selv Norges Bank kan bøye av mot en mindre stram pengepolitikk snart».

Lav inflasjon

Giani viser til at serien med uventet lav inflasjon har fortsatt. I forrige uke havnet både total KPI og kjerneinflasjonen KPI-JAE langt under Norges Banks prognoser. Hun medgir at årsakene til den lave inflasjonen ikke er like beroligende. Importert prisvekst trekker mest ned, men perioden med en svak krone i sommer tilsier at dette snart kan snu opp igjen.

Derimot er det ikke stort forbehold når det gjelder internasjonale renter. Etter juni har forventningene om kutt fra Fed, ESB og andre sentralbanker økt betydelig. I markedet prises det nå inn fire kutt fra Fed og nesten tre kutt fra ESB før jul.

«Dette har normalt stor betydning for rentebanen i en liten, åpen økonomi som den norske. Lavere oljepriser trekker også i samme retning», mener Giani.

Kronekursen et problem

Dermed er det primært en faktor som kan forsinke Norges Banks første rentekutt: Kronekursen. Giani viser til at handelsvektet kronekurs er 3,5–4 prosent svakere enn i juni.

«Dette er et større problem for Norges Bank enn for andre sentralbanker, som Riksbanken», slår hun fast.

Dessuten tilsier ikke farten i norsk økonomi at det er stort behov for et rentekutt. Signalene fra den nyeste rapporten fra Norges Banks regionale nettverk tilsier en vekst på 0,2–0,3 prosent i kvartalet ut året.

«Det er ikke sterkt, og trolig under vekstpotensialet, men bedre enn ventet», mener hun.

Venter klare hint

Den mest rentesensitive sektoren, boligmarkedet, spriker litt, mener Citi. Den høye etterspørselen vedvarer, mens tilbudssiden nærmest har kollapset. Derimot er signalet fra arbeidsmarkedet klart: Nå går det mot høyere ledighet.

«Alt i alt tror vi tiden for det første rentekuttet nærmer seg også for Norges Bank, selv om det ikke blir denne uken, og trolig heller ikke i september», konkluderer Giani, som venter klare hint fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache torsdag om at rentekuttet kan komme tidligere enn i andre kvartal 2025.