Citi venter nye lave prisveksttall

Etter tre-fire måneder med synkende tall, tror økonomene i Citi på en ny lav inflasjonsmåling fra USA onsdag.

Månedsveksten for kjerneinflasjonen anslås til 0,18 prosent, i praksis omtrent uendret fra forrige prognose (0,17 prosent).

Tallene ser ikke fullt så gode ut i Feds foretrukne inflasjonsmål, PCE (Personal Consumption Expenditure). Her venter Citi en månedsvekst for kjerne-PCE på 0,20 prosent. Dette tallet trekkes opp av høyere forvaltningsgebyrer for aksje- og rentefond.

Perioden med raskt fall i inflasjonen har, sammen med økt frykt for resesjon ført til at rentemarkedet nå priser inn fire rentekutt fra Fed før jul.

Snart på målet

«Generelt ser vi grunner til å vente lave kjerneinflasjonstall for andre andre halvår. En risikofaktor, særlig i høst, kan være brukte priser», skriver Citi i en forhåndsomtale, og viser til at engros-prisene for brukte biler snudde oppover i juli.

Citis prognose er at kjerne-PCE når 2,8 prosent mot slutten av året, men usikkerheten er størst på nedsiden. Blant nedsidefaktorene er lavere husleier, lavere prisvekst på flyreiser og lavere lønnsvekst.

Citi venter at alle inflasjonsmålene faller til, eller svært nær, inflasjonsmålet på 2,0 prosent i løpet av kommende vår.

Lavere årstakt

Tirsdag publiseres produsentprisindeksen for USA for juli, og det er ventet et klart fall både for total PPI og for kjerne-PPI etter en nær sammenhengende økning så langt i år. Årsveksten i PPI ventes å synke fra 2,6 til 2,3 prosent.

For onsdagens CPI-tall er konsensus en økt månedsvekst både for totalinflasjonen og kjerneinflasjonen. Analytikerne venter likevel at årstakten både totalinflasjonen og kjerneinflasjonen synker 0,1 prosentpoeng til henholdsvis 2,9 og 3,2 prosent.