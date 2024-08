Med en rente på minus 0,1 prosent i Japan ble handelen svært attraktiv, men flytende valutakurser mellom dollar og yen skapte problemer.

Da det ble kombinert med forventninger om raskere kutt fra Fed (som senker den forventede rentedifferansen og styrket yen mot dollar) var det mange investorer som skulle dekke inn carry-handlene sine:

«Yenen styrket seg markant mot dollaren, og mange aktører måtte selge seg ut for å dekke sine posisjoner, med forsterket børsfall som resultat,» skriver Hov.

JP Morgan anslo i forrige uke at avviklingen carry-handlene i yen kun er 50-60 prosent ferdig. I etterkant av børsuroen har vekslingskursen stabilisert seg og ligget mellom 146 og 148 yen pr. dollar, men flere tror yen kan svekke seg mye mer.

Strammere pengepolitikk

Gonsholt Hov skriver at frykten for en større nedbremsing nå har økt, og da spesielt i USA, men at de så langt ikke tror på en kraftig resesjon, men heller en nedbremsing.

Hov bemerker også at det siden har kommet mer oppløftende tall ut av USA, hvor blant annet ISM-indeksen for tjenestesektoren steg til ekspansivt territorium i juli. Antallet nye førstegangssøkere for dagpenger falt også mer enn ventet.

«Men Fed må likevel trå mer varsomt fremover, hvor hensynet til arbeidsmarkedet nå veier tyngre. Vi har derfor endret vår prognose for Fed, og forventer nå tre rentekutt resten av året, i stedet for to som tidligere.»



I løpet av høsten og vinteren møtes Fed den 18. september, 7. november og 18. desember. Handelsbanken forventer nå altså kutt ved hvert møte.

I markedet er det så å si dødt løp mellom overvekt av forventninger om et enkelt eller dobbelt kutt i september. Med 50,5 prosent sannsynlighet forventes det et kutt på en kvarting, og 49,5 prosent sannsynlighet for at det gjøres et dobbeltkutt, ifølge CME FedWatch.