Fed: – Trenger mer data før rentekutt

Sjefen i Atlanta Federal Reserve, Raphael Bostic, er kjent for å være blant de mer haukete medlemmene i Feds renteråd.

Tirsdag holdt han en tale i Atalanta hvor uttalelsene hans kan være ment å så tvil rundt utfallet av Feds rentemøte i september.

Bostic sa i talen at de økonomiske data fra den siste tiden har gjort ham mer sikker på at Fed kan få inflasjonen ned til målet på to prosent, men også at han vil ha «litt mer data» før han stiller seg bak et rentekutt, ifølge Reuters og WSJ.

I markedet er det konsensus om at det kommer et rentekutt i september. Spørsmålet der handler om hvor stort kuttet blir. Sannsynligheten for et dobbeltkutt har i det siste økt, og er nå det mest sannsynlige utfallet, ifølge CME FedWatch.

Det er 54,5 prosent sannsynlighet for at renten er i intervallet 4,75-5,00 prosent etter Fed-møtet den 17. og 18. september. Det anses som 45,5 prosent sannsynlig at renten bare settes ned med en kvarting, til intervallet 5,00-5,25 prosent.

I dag er renten mellom 5,25 og 5,50 prosent.

Bostic er imidlertid langt fra like sikker på kutt som markedet. Han gjentok Feds budskap i talen om at de må unngå å kutte rentene for tidlig, for så å heve de om inflasjonen igjen skyter fart.

Han lukker dog ikke døren helt. Han sier at dersom økonomien fortsetter å utvikle seg som han forventer vil rentene være lavere mot slutten av året.

«Jeg er villig til å vente, men det kommer... Det kommer,» sa Bostic.

Klokken 14.30 kommer den nye KPI-tall fra USA fra U.S. Bureau of Labor Statistics.