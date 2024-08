Tirsdagens klare fall i produsentprisveksten i USA fyrte opp under optimismen før onsdagens CPI (konsumprisindeks). Det er ikke nytt at prisveksten for varer er lav, men årsveksten for PPI og kjerne-PPI var så lav som 2,2 og 2,4 prosent, godt under forventningen.

I forkant av CPI-tallene var det ventet en månedsvekst på 0,2 prosent både for kjerneinflasjonen og for total CPI. Dette ville i så fall være noe opp fra forrige måned, der CPI sank 0,1 prosent og kjerne-CPI økte 0,1 prosent, men fortsatt lavt nok til å senke årstakten et lite knepp videre.

Alt dette slo til. Årstakten for CPI sank fra 3,0 til 2,9 prosent, mens kjerne-CPI sank fra 3,3 til 3,2 prosent.

Den siste tiden har analytikerne ikke nøyd seg med å se på første desimal, men gransker nå både andre og tredje desimal. For juli viser tallene at det var så vidt over 0,15 prosent månedsvekst for CPI og litt under 0,17 prosent for kjerne-CPI.

Ny resesjonsfrykt?

Lavere inflasjon er gunstig for alle som ønsker lavere renter. Fed har imidlertid i sommer klart byttet fokus. Tidligere var inflasjonsutviklingen den suverent største bekymringen. Gjennom sommerens rentemøter har Fed-sjef Jerome Powell tydelig lagt økende vekt på veksten og arbeidsledigheten. Kort tid etter Feds forrige rentemøte, der renten ble holdt i ro, skjøt resesjonsfrykten i været, og troen på at Fed må kline til med et dobbeltkutt i september har økt.

I forkant av de ferskeste inflasjonstallene har det derfor vært en fare for at lav inflasjon vil tolkes som økt fare for at økonomien går i stå, og ikke som en positiv nyhet om at inflasjonen er nedkjempet.