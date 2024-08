Lavere USA-inflasjon enn ventet

Inflasjonen i USA var 2,9 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis i juli, viser tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. På årsbasis falt dermed inflasjonen fra 3,0 prosent i juni – til den laveste takten siden mars 2021.

Årstakten for samlet inflasjon har nå falt i fire måneder på rad, etter å ha vært oppe i 3,5 prosent i mars.

Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot en årsvekst for samlet inflasjon på 3,0 prosent, mens det på månedsbasis var ventet 0,2 prosent oppgang. Sistnevnte snudde dermed fra 0,1 prosent nedgang i juni.

Kjerneinflasjonen var 3,2 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis, akkurat som ventet. På årsbasis falt også kjerneinflasjonen for fjerde måned på rad, etter å ha vært oppe i 3,8 prosent i mars. I juni var kjerneinflasjonen 3,3 prosent på årsbasis og 0,1 prosent på månedsbasis.

Les også – Aktivitetstallene vil avgjøre Markedsrentene steg på amerikanske inflasjonstall. – Tolkningen om at tallene viser mindre fare for resesjon varer bare til torsdag, tror sjeføkonom Stein Bruun.

Fortsatt «hot spots»

Det er verdt å merke seg 0,2 prosent månedsvekst er en opprunding fra 0,1549 prosent for samlet inflasjon og fra 0,1652 prosent for kjerneinflasjonen.

Den amerikanske «10-åringen» reagerte først opp fra drøyt 3,82 til rundt 3,87 prosent, men har siden falt tilbake til 3,85 prosent. Wall Street-futures reagerer svakt opp.

Marketwatch påpeker at det fremdeles er noen «hot spots» i inflasjonstallene, hvorav bokostnader er den største. Denne posten sto for rundt 90 prosent av oppgangen i konsumprisene i juli.

Ser dobbeltkutt

Onsdagens rapport ventes likevel ikke å stikke store kjepper i hjulene for Federal Reserve og deres planer om et rentekutt i september.

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank mener rapporten øker sjansene for rentekutt i USA.

– Det store spørsmålet i USA er i realiteten om det blir ett eller to rentekutt i september. Det var 50/50 for dobbeltkutt (0,50 prosent) allerede før disse tallene kom. Nå tror jeg på et dobbeltkutt på neste rentemøte, sier han i en kommentar.

Les også Fed: – Trenger mer data før rentekutt Atlanta Feds Raphael Bostic helte tirsdag kaldt vann i årene på dem som venter på store rentekutt i september. Han mener det må mer positive data til før han støtter et rentekutt.

– Pen bekreftelse

«Markedet håper på en pen bekreftelse i dag på at prisveksten er gradvis avtakende, slik at Federal Reserve nå kan fortsette å ta noe mer hensyn til utviklingen i arbeidsmarkedet», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i onsdagens markedsrapport.

Tirsdagens produsentpriser viste lavere vekst i kjerneprisene enn ventet, og senket renteforventningene til en sannsynlighet for et dobbeltkutt i september på rundt 60 prosent.

«Betydelig optimisme inn mot onsdagens tall betyr samtidig sårbarhet overfor en eventuell overraskelse», påpekte Gonsholt Hov videre.

Samtidig estimerte Goldman Sachs i sin oppdatering at en månedsvekst i kjerneinflasjonen på rundt 0,1 prosent ville utløse omtrent én prosent oppgang for S&P 500, mens 0,3 prosent månedsvekst ville senke indeksen 1,25-1,75 prosent.