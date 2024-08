Britisk økonomi vokste litt i andre kvartal

Økningen på 0,6 prosent er i tråd med det eksperter hadde ventet på forhånd, og kommer etter at økonomien steg med 0,9 prosent i årets tre første måneder.

– Den britiske økonomien har nå hatt en sterk økning i to kvartaler på rad, etter at vi så en svakhet i den siste halvdelen av fjoråret, sier direktør for økonomisk statistikk Liz McKeown i det britiske statistikkbyrået ONS.

Som følge av publiseringen av de britiske BNP-tallene, har det britiske pundet styrket seg med 0,18 prosent mot den amerikanske dollaren og 0,16 prosent mot euroen.

(NTB)