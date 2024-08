Gjestekommentar

Sjeføkonom Kjetil Olsen, Nordea Markets Foto: Are Haram

I programmet «Praktisk info» på TV Norge kan seerne sende inn diskusjoner og debatter de har hatt på hjemmebane som de ønsker en endelig avklaring på. Det kan være spørsmål som: Er smeltet ost mer usunt enn vanlig ost, får man mark i magen av å spise snø eller vokser håret fortere hvis du klipper det? Programleder Jon Almaas henter så inn en ekspert som sier at nei, det er bare en myte. Dermed kan Almaas si: «Vi legger’n død».

Også innenfor økonomifeltet har det i løpet av våren vært to debatter som med fordel kunne vært sendt inn til «Praktisk info». Den første kom da årets lønnsoppgjør var i havn. Frontfagsoppgjøret endte med en ramme for årslønnsveksten på 5,2 prosent, 0,3 prosentpoeng høyere enn det Norges Bank hadde anslått. Undertegnede og de fleste av mine artsfrender meldte da at dette isolert sett ville føre til en utsettelse av den varslede rentenedgangen.

Fagbevegelsen var ikke enig, og jeg ble dratt inn i Dagsnytt 18 på NRK for å forsvare mitt syn. Der møtte jeg YS som var kraftig provosert. De hevdet at avviket fra Norges Banks anslag var så lite at det umulig kunne bety noe for rentesettingen. Jeg var enig i at avviket ikke var stort, men at det likevel – på marginen – ville bidra til å løfte rentebanen og skyve det første rentekuttet ut i tid.

Henter inn en ekspert

Så hvem har rett? Heldigvis har vi en ekspert på området som kan avklare spørsmålet en gang for alle, nemlig Norges Bank. For i deres juni-rapport kunne vi lese følgende: «Høyere lønnsvekst (enn ventet) vil bidra til at prisveksten kommer noe saktere ned enn tidligere anslått. Samlet sett taler faktorer knyttet til priser og lønn for en noe høyere modellbane fra slutten av 2024». Økt lønnsvekst fører med andre ord til en høyere rentebane og dermed til at rentekuttene kommer senere enn de ellers ville gjort.