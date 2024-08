Boligprisene raser – ingen hastverk

Boligprisene i Kina fortsetter å rase. Den siste målingen viser at boligprisene i juli hadde sitt største fall siden 2015 på årsbasis. Prisene på nye boliger i 70 byer i Kina falt i gjennomsnitt med 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Juli-tallene viser også at verdien av boligsalg endte 45 prosent lavere enn snittet for de siste fire årene, mens juni-målingen fra forrige måned viste en nedgang på 37 prosent i forhold til det samme snittet, ifølge JPMorgan.

Tålmodig sentralbank

Kinas sentralbanksjef antyder at Beijing ikke har hastverk med å stimulere økonomien, skriver Bloomberg-strateg George Lei.

Han påpeker videre at myndighetene gradvis har lettet på finanspolitikken, men uten å ta betydelige grep.

Les også Kina sparer på kruttet før Trump 2.0 Kina bryr seg foreløpig ikke om (å bruke mye tid på) proteksjonisme-trenden; Goldman mener de venter til Trump 2.0 kommer.

Sentralbanken, PBOC, uttaler konkret at den vektlegger «politisk tålmodighet og stabilitet» og lover å avstå fra «drastisk innstramming eller drastisk lettelse» av pengepolitikken.

Samtidig gjentok den forpliktelsen til sitt låneprogram, som har som mål å oppmuntre lokale myndigheter til å kjøpe eiendom for tilsvarende 440 milliarder kroner.

Langt fra godt nok

Dette initiativet er trolig altfor beskjedent for å løse problemene, da Det internasjonale pengefondet (IMF) spår at landet vil trenge rundt 10.750 milliarder kroner for å fullføre og levere boliger som er forhåndsolgt, men ennå ikke ferdigstilt.

Myndighetene avviste raskt dette forslaget, ifølge George Lei. Inflasjonen for juli steg ellers med 0,2 prosentpoeng i Kina.

Finansavisen dekket også de dystre spådommene fra verdens største stålprodusent, kinesiske China Baowu Steel Group.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, uttalte: «Det er et kjempeproblem at det går elendig i Kina. Hvis vi får et børskrakk utover høsten, kan vi vente at det har sin årsak der.»

Noen av de største eiendomsaksjene i MSCI China A Real Estate Index har fått juling så langt i år: