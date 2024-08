Obligasjonsrush i Europa: Låner milliarder etter sommerdvale

På mandag er det minst seks utstedere som vil ta opp gjeld for om lag 3,8 milliarder euro i det europeiske markedet, melder Bloomberg.

Blant annet skal Volvo, Commerzbank og Amprion hente penger.

I en undersøkelse utført av Bloomberg tror nesten 40 prosent av respondentene at vi vil se det bli solgt obligasjoner for mellom 15 og 20 milliarder euro i løpet av denne uken.

I løpet av de to siste ukene har det til sammen blitt solgt obligasjoner for 3,5 milliarder euro.

Aktiviteten i obligasjonsmarkedet har for vane å ta seg opp i løpet av august, etter lav aktivitet i sommermånedene. I løpet augusts siste uke ble det i 2022 og 2023 solgt obligasjoner for over 30 milliarder euro.

Samtidig har volumet av obligasjonsutstedelser i Europa steget 28 prosent på et år – et rekordhøyt tempo.