Rentekutt i Sverige

Kuttet til 3,50 prosent var som forventet på en kvarting, fra tidligere 3,75 prosent.

Det er det andre kuttet i Sveriges riksbank rentesyklus. Da banken kuttet i mai, ble renten satt fra 4 til 3,75 prosent.

– Årsaken til at svenskene nå kunne gjøre det andre rentekuttet på kort tid – og kan varsle flere - er at de har fått kontroll på inflasjonen. Dessuten går det dårligere med den svenske økonomien enn den norske. Økonomien i Sverige trenger rett og slett flere rentekutt nå, sier Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

– Jeg tror vi (svenskene, journ.anm.) kan få tre rentekutt i høst, i tillegg til det i dag. Det betyr i så fall at styringsrenten i Sverige har gått fra 4 prosent i mai til 2,75 i desember, sier han.

Legger til rette for Norges Bank-kutt

Knudsen peker som mange andre på at rentekuttet er positivt nytt for kronekursen og det kan øke sannsynligheten for at Norges Bank kan kutte renten.

– Det blir lettere for Norge Bank å kutte renten når landene rundt oss gjør det. Det gjør også at den norske kronen ikke er så utsatt når Norges Bank etter hvert kutter renten.

Han ser likevel flere skjær i sjøen for Norges Bank.

– Svenskene har klart å kutte renten uten kraftig kronesvekkelse, mens Norge har holdt renten uendret og trolig må holde den uendret en god stund, fordi svakere krone bidrar til at det tar tid å nå inflasjonsmålet.