Venter kortvarig drahjelp for kronen

Nominelt vil boligprisene øke med 2,8 prosent i år, 5,7 prosent neste år og så 7,5 prosent de to påfølgende årene.

Lønnsvekst trekker opp

En fortsatt svak krone vil bidra til høyere importert inflasjon og til sterk prisvekst på eksportvarer. Dette igjen betyr høy lønnsomhet i konkurranseutsatt sektor, og dermed til høy lønnsvekst. Lønnsveksten ventes å avta fra 5,2-5,3 prosent i fjor og i år til 4,6 prosent neste år og 3,2 prosent i 2027.

Der Norges Bank var blant de første sentralbankene til å heve styringsrenten etter pandemien, vil sentralbanken være blant de siste til å kutte igjen. DNB Markets mener signalet fra det nylige rentemøtet var at Norges Bank åpnet døren på gløtt for et rentekutt før jul, hvis alt går som ønsket. Det vil ta tid å få inflasjonen tydelig under 3 prosent, og kronekursen og lønnsveksten vil bidra til å holde inflasjonen over målet lenge.

Derfor ligger det an til at vi må vente til mars 2025 før renten kuttes. Deretter kutter Norges Bank trolig renten igjen i juni og september og så i mars og september 2026, tror DNB Markets.

DNB Markets' prognoser for Norge

2023 2024 2025 2026 2027 Privat konsum −0,8 0,7 2,4 2,2 2,1 Oljeinvesteringer 10,6 5,9 3,3 2,0 2,0 Boliginvesteringer −15,6 −14,5 5,6 8,2 10,9 Tradisjonell eksport 6,1 5,1 1,1 1,7 2,0 BNP 0,5 1,7 1,6 1,3 1,2 Fastlands-BNP 0,7 0,8 1,6 1,8 1,7 Registrert ledighet 1,8 2,0 2,3 2,4 2,3 Lønnsvekst 5,3 5,2 4,6 3,8 3,2 KPI 5,5 3,4 2,9 3,0 2,5 Kjerneinflasjon 6,2 3,8 3,2 2,8 2,5 Boligpriser 0,2 2,8 5,7 7,5 7,5 Prosent, prosentvis endring. Kilde: DNB Markets



Rentedifferanse, men ...

På kort sikt kan norske og svenske kroner få hjelp fra markedsforholdene, og fra økt rentedifferanse, men langsiktig står de to valutaene overfor strukturell motvind. Hittil i år er norske kroner den svakeste G10-valutaen.

Rentedifferanser overfor utlandet er fortsatt viktig for kronekursen, men utviklingen har likevel vist seg mer drevet av hendelser. Eksempler på slike hendelser er overraskelser fra andre sentralbanker eller uventede inflasjonsmålinger.

DNB Markets' valutakursprognoser

Nå 1 måned august 2025 EURUSD 1,11 1,08 1,10 EURNOK 11,70 11,60 12,00 SEKNOK 102,70 100,00 101,70 USDNOK 10,56 10,74 10,91 Kilde: DNB Markets



DNB Markets tror at Norges Bank venter til etter nesten alle andre med å kutte renten, men denne forventningen er allerede innbakt i valutakursen. Markedet venter et tidligere norsk kutt enn DNB Markets, men DNB Markets tror også at rentemarkedet priser inn for raske rentekutt ute, slik at dette nesten nuller hverandre ut.

Den nærmeste tiden kan likevel kronen få litt drahjelp i takt med at den forventede økningen i rentedifferansen faktisk finner sted. Lengre ute vil den strukturelle motvinden dominere. DNB Markets venter derfor 12,00 mot euro om et år.