Rører ikke krisefond

I mai lanserte Kinas sentralbank – PBOC – et gigantisk fond som skulle redde landets eiendomssektor fra å kollapse. Fondet med ramme på 500 milliarder renminbi – ca. 738 milliarder kroner – ble lansert som følge av landets store beholdning av usolgte leiligheter.

Planen er at statlige virksomheter kan ta opp lån for å kjøpe leiligheter. Deretter skal de leies ut som sosialboliger, ifølge Financial Times.

Markedet for usolgte boliger er enormt. Goldman Sachs estimerer at antallet boliger til salgs i markedet kan være opp til 30 ganger så stort som det månedlige salget. I Kina utgjør eiendomsverdier en stor del av den generelle befolkningens formue.

Gjennom programmet stiller PBOC opp med 300 milliarder renminbi som utlånsbankene kan bruke som sikkerhet for opp til 60 prosent av lånebeløpet. På den måten kan de totale lånene som tas gjennom programmet nå en ramme på 500 milliarder renminbi.

Utrullingen av programmet foregår imidlertid ikke knirkefritt.

Så langt er kun lånt ut 24,7 av de 500 millionene som programmet rommer, ifølge tall fra PBOC. Det lave tallet har fått sentralbanken til love å akselerere implementeringen av utlånsprogrammet, ifølge Financial Times.

Av de 24,7 milliardene i utlån kommer 12,1 fra sikkerheten som stilles gjennom fondet, mens de resterende 12,6 milliardene kommer fra bankene. Dermed ender de totale utlånene på 24,7 milliarder.

Den saktegående utrullingen av programmet skjer som følge av at myndighetene har slitt med å stabilisere eiendomssektoren. Dermed har husholdningenes tillit til sektoren blitt undergravd, og lånetterspørselen har stupt, ifølge FT.