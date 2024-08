Etter at etterspørselen for boliglån i USA steg med 16,8 prosent for to uker siden, falt den med 10,1 prosent i forrige uke, ifølge Mortgage Bankers Association (MBA).

For to uker siden var det den største etterspørselsøkningen siden januar 2023. Da steg etterspørselen med 27,9 prosent.

Fallet på 10,1 prosent er ikke like enestående, men det er det nest største i 2024, kun slått av en uke i februar, da etterspørselen falt 16,8 prosent på en uke.

Samtidig har boliglånsrenten med løpetid på 30 år falt noe på en uke. Fra en snittrente på 6,54 prosent for to uker siden, falt den til 6,50 forrige uke.