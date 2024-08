Fed-referat: Peker mot mulig rentekutt i september

Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed) la onsdag kveld frem et referat fra sitt siste rentemøte i juli.

Fra referatet fremkommer det at flertallet i rentekomiteen mener et rentekutt i september trolig er det riktige, gitt at makrotallene blir som forventet i tiden fremover.

Det kom også frem at flere i komiteen også så en mulighet for kutt allerede på juli-møtet. Til tross for dette var det enstemming avgjørelse om å holde renten uendret.

Fra forrige rentemøte hold Fed renten uendret i intervallet 5,25 - 5,50 prosent, noe som på forhånd var forventet.

Komiteen belyser bekymring for at en stram pengepolitikk kan svekke økonomien og risikoen for at inflasjonen kan gå opp igjen dersom renten settes ned for tidlig, fremgår det videre av referatet.

Økt optimisme

Sentralbanksjef Jerome Powell understreket i etterkant av Feds forrige rentemøte i juli at et rentekutt kan bli aktuelt på det neste møtet 17. september.

De siste makrotallene fra USA har også understreket en fornyet optimisme i markedet.

Markedene priser fullt ut et kutt i september, som ville være det første siden kriselettelsen i de første dagene av Covid-krisen, skriver CNBC.