Tror på lavere lønnsvekst

– Dette var oppløftende, mener han, men understreker at den svake kronekursen i seg selv bidrar til å holde lønnsveksten oppe.



– Vi tror ikke at Norges Bank raskt vil senke sitt lønnsvekstanslag ned til det «lave» nivået som partene nå forventer. Trenden støtter likevel at det er nedsiderisiko rundt rentebanen, men vi tror fortsatt ikke at første rentekutt kommer før i første kvartal neste år.

Om noe bidrar imidlertid også torsdagens svake BNP-tall til å styrke troen på rentekutt. Kvartalsveksten var på svake 0,1 prosent, langt under forventningen.

Jekket ned

Nå er lønnsforventningene jekket klart ned. Partene i arbeidslivet venter 0,2 prosentpoeng lavere lønnsvekst neste år enn i forrige undersøkelse.

De venter nå 4,0 prosent lønnsvekst neste år, noe som er klart lavere enn Norges Banks anslag på 4,5 prosent. Blant fagøkonomene er forventningen uendret, 4,2 prosent. Fagøkonomene jekker imidlertid ned sine prognoser for inflasjonen både i år og neste år.

Partene i arbeidslivet, som ventet høyere lønnsvekst enn både fagøkonomene i undersøkelsen og Norges Bank, har senket sitt anslag for 2025 klart. Dessuten venter både økonomene og partene i arbeidslivet nå en inflasjon som er enda lengre under Norges Banks prognose.

Dermed er nå Norges Bank «pessimisten» blant prognosemakerne, med høyest anslag for både inflasjonen og lønnsveksten fremover.

Den ferskeste inflasjonsmålingen viser at inflasjonen i juli var nede i 2,8 prosent, altså allerede lavere enn hva alle i forventningsundersøkelsen venter for neste år. Det er imidlertid utsikter til at inflasjonen vil stige noe de kommende månedene.

Øker inflasjonen

I Pengepolitisk rapport fra juni jekket Norges Bank opp sine anslag for lønnsveksten både i 2024, 2025 og 2026.

«Høy lønnsvekst, svak vekst i produktiviteten og kronesvekkelsen gjennom fjoråret vil trolig bidra til å holde prisveksten oppe fremover», advarte sentralbanken.



På den annen side lå det an til sterkere reallønnsvekst, noe som ville kunne løfte norsk konsum og dempe en eventuell oppbremsing i norsk økonomi.