OL-effekt for eurosonen

Årets OL i Paris løftet aktiviteten tydelig i hele eurosonen. PMI, som var ventet å holde seg tilnærmet uendret på omtrent 50, økte til 51,2, og det var utelukkende tjenestesektoren som sto for løftet.

Men slik Tyskland ikke ser ut til å ha fått et varig løft av forsommerens fotball-EM eller Italia fra EM i friidrett, tyder mye på at også OL-effekten blir kortvarig.

Strekk i feltet

En grunn er at det er så stort strekk i feltet, mener sjeføkonom Cyrus de la Rubia i Hamburg Commercial Bank.

«Med avtakende og midlertidig boost fra OL i Frankrike, og tegn til sviktende tillit i tjenestesektoren i eurosonen, er det trolig bare et spørsmål om tid før nedgangen i varesektoren begynner å tynge tjenestesektoren», sier han til Bloomberg.

Nytt kutt snart

Torsdag viste nye tall dessuten lavere lønnsvekst i eurosonen. Dette styrker troen på et nytt rentekutt fra ESB om tre ukers tid.

Forrige kvartal var lønnsveksten fra ett år tidligere 4,7 prosent. I andre kvartal falt dette mye, til 3,6 prosent.

I rentemarkedet er det priset inn et nytt rentekutt i september, etter at ESB startet sine kutt i juni. Deretter følger et eller to kutt til før nyttår, ifølge rentemarkedet.

I forkant av sommerens store sportsarrangementer i Europa, var det ventet kortvarige blaff av både høyere inflasjon og økt aktivitet. Derfor var det en overraskelse da tysk inflasjon i juni sank fra 2,4 til 2,2 prosent.