Den samme iranske hackergruppen som antas å ha angrepet både de demokratiske og republikanske presidentkampanjene, forsøkte å gå etter WhatsApp-kontoene til ansatte i administrasjonene til president Joe Biden og tidligere president Donald Trump, opplyser Meta Platforms.

Meta mener de har oppdaget et nettverk av hackere, som har utgitt seg for å være teknisk støtte for selskaper som AOL, Microsoft, Yahoo og Google, etter at personer som mottok de mistenkelige WhatsApp-meldingene, rapporterte dem. Metas etterforskere koblet aktiviteten til det samme nettverket som ble anklaget for hackerangrepet rapportert av Trumps kampanje.

HACKET: Republikanerens presidentkandidat Donald Trumps valgkamporganisasjon ble hacket tidligere i sommer, men foreløpig har ingen av de store redaksjonene valgt å publisere noe fra det, selv om de er blitt tilbydd materialet, ettersom det kommer fra Iran. Foto: Bloomberg

Stort iransk nettangrep

Ifølge nyhetsbyrået AP sa FBI tidligere denne uken at den iranske hackingen av Trump-kampanjen og et forsøk på å komme seg inn i Biden-Harris-kampanjen var en del av en større iransk operasjon for å blande seg inn i det amerikanske presidentvalget.

«Denne ondsinnede aktiviteten har sin opprinnelse i Iran og forsøkte å angripe personer i Israel, Palestina, Iran, USA og Storbritannia. Denne operasjonen ser ut til å ha fokusert på politiske og diplomatiske tjenestemenn og andre offentlige personer, inkludert noen tilknyttet administrasjonene til president Biden og tidligere president Trump,» skriver Meta og sier at en «liten klynge» av kontoer er blitt blokkert av Meta.

«Vi har ikke sett bevis for at de målrettede WhatsApp-kontoene er kompromittert, men av hensyn til sikkerheten deler vi våre funn offentlig, i tillegg til å dele informasjon med rettshåndhevelse og våre industripartnere,» legger Meta til.



Støtter Israel-protester

Tidligere denne måneden hevdet Google at den samme iranske grupperingen, som de mener har tette bånd til den iranske revolusjonsgarde, hadde forsøkt å infiltrere de personlige e-postkontoene til omtrent et dusin personer tilknyttet Biden og Trump siden mai.

Ifølge amerikansk etterretning har Irans stadig mer aggressive bruk av cyberangrep og desinformasjon flere motiver: Å forvirre og polarisere velgere for å undergrave tilliten til det amerikanske demokratiet, svekke støtten til Israel og motarbeide kandidater som de mener vil øke spenningen mellom Washington og Iran.

Iran har fra før av sverget hevn mot Trump, etter at han avsluttet atomavtalen med Iran, gjeninnførte sanksjoner og beordret drapet på den iranske generalen Qassem Soleimani, skriver AP.

Det har også kommet rapporter om at Iran i skjul gir støtte til amerikanske aktivister mot Israels krig mot Hamas i Gaza.