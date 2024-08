Arbeidsledigheten på 4 prosent

Ifølge sesongjusterte tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var antallet arbeidsledige på 121.000 i juli, melder SSB.

Det gir en AKU-ledighet på 4,0 prosent. Ledigheten for juni er nedrevidert fra 4,1 prosent.

– Denne ledigheten har trendet oppover siden Ukraina-begynte for to år siden. Nå ser vi tegn til utflating igjen. Det er interessant. Det viser at jobbveksten er på vei opp og at det går bra i næringslivet. Dessuten ser også at antallet ukrainere som kommer i jobb øker. Det er også positivt, sier sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen i en kommentar.

Liten jobbvekst

Fra juni til juli var det 13 200 flere lønnstakere, som tilsvarer en liten økning på 0,5 prosent. De som pendlet til Norge for å jobbe stod for nesten 10 prosent av veksten.

– Fra juni til juli er det ofte et fall i antall lønnstakere, men nedgangen i år er noe mindre. De foreløpige sesongjusterte tallene for juli viser dermed en liten vekst, sier seksjonssjef i SSB, Tonje Køber, i en kommentar.

Det samme gjelder antall jobber. De foreløpige sesongjusterte tallene for juli viser en vekst på 19.000 jobber, tilsvarende 0,6 prosent.

– Sesongmønsteret i sommer er det samme som andre år; det er de under 25 år som har en jobbvekst fra juni til juli, mens de øvrige aldersgruppene har en nedgang, sier Køber.

Nedgang i sysselsettingen

Sysselsettingen målt i prosent av befolkningen falt fra 70,4 prosent i juli 2023 til 69,6 prosent i juli i år.

«Noe av nedgangen henger sammen med innvandringen fra Ukraina ettersom nyankomne flyktninger har lavere sysselsetting enn befolkningen ellers», skriver SSB.