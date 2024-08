Aksjene i S&P 500 har nå en PE på 19,7, målt ved forventningene til inntjening for det neste året. Det er klart høyere enn historisk prising, 16,4 i gjennomsnitt over de siste 25 årene. Det er også klart høyere enn i andre aksjemarkeder. MSCI-indeksene for Europa, Asia og fremvoksende markeder ligger mellom 11,3 og 12,7 i PE, skriver Tim Murray, kapitalmarkedsstrateg hos T. Rowe Price i et kundenotat.

Prisingen vekker også oppsikt fordi det har vært mange negative nyheter fra amerikansk økonomi i år. Selv om Bloombergs «economic surprise index» ble negativ i mars, fortsatte S&P 500 med en oppgang på tett oppunder 10 prosent frem til starten av august.

Magnificent Seven-effekt

Bildet preges imidlertid kraftig av de viktige «Magnificent Seven»-aksjene. Ved starten av august hadde disse i gjennomsnitt en PE på 27,8, mot 17,5 for resten av aksjene i S&P 500. De syv store alene utgjør nesten en tredjedel av markedsverdien av S&P 500, omtrent dobbelt så mye som finans- og energiaksjer til sammen.

En vurdering av PE alene gir ikke svar på om aksjene er priset «for høyt» eller «for lavt», understreker Murray. Man må i det minste se PE i forhold til avkastningen (ROE).

For de syv megaselskapene var ROE 37,7prosent, mot 31,5 for tech-sektoren samlet og 16,5 prosent for resten av S&P 500.

– Ikke urimelig

«Bottom line er at verdsettingspremiene for amerikanske tech-aksjer og for amerikanske aksjer totalt sett ikke fremstår urimelig vurdert mot lønnsomheten», skriver Murray.

Han viser til at tech-sektorens inntjening har holdt seg greit oppe, selv om amerikansk økonomi har bremset. En viktig grunn er den massive utbyggingen av AI-infrastrukturen.

«Det store spørsmålet er om slike høye nivåer på lønnsomhet og effektivitet kan vare. Før eller senere må man få bevis på at de store investeringene i AI gir tilstrekkelig profitt», understreker han.

Murray peker på at hvis amerikansk økonomi bremser skikkelig opp, så kan man fort se at mega-cap tech-selskapene blir mye mindre villige til å fortsette sine investeringer.

Selv om aksjene ikke fremstår urimelig høyt priset, gjør usikkerheten om veien videre at T. Rowe Price for tiden velger å være omtrent nøytralt eksponert i amerikanske aksjer.