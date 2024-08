Tysk økonomi krympet i andre kvartal

Det er det samme som ble meldt i en foreløpig rapport i slutten av juli.

Årsaken til nedgangen er blant annet en 4,1 prosents nedgang i investeringer i maskinvare og utstyr, samt en nedgang på 2 prosent i investeringer i byggebransjen.

I årets første kvartal økte bruttonasjonalproduktet (BNP) med 0,2 prosent.

Den tyske sentralbanken forventer nå at det vil ta lengre tid å få veksten på riktig spor enn tidligere antatt. I utgangspunktet trodde man på at et oppsving i begynnelsen av 2024, men en rekke skuffende tall har ført til en nedjustering i forventningene.

Tyskland, som vanligvis er en viktig motor i europeisk økonomi, opplevde at økonomien krympet i 2023. Problemene var knyttet til høy inflasjon, industrinedgang og mindre etterspørsel etter tyske eksportvarer.

(NTB)