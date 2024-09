Norsk PMI faller

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 52,1 i august, viser tall fra NIMA og DNB.

Ifølge seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, indikerer tallene en ytterligere bedring i industriaktiviteten, ettersom indeksen fortsatt er godt over 50.

Han påpeker at indeksen riktig nok falt 7,7 poeng fra måneden før, men at juli-tallene var upålitelige grunnet et lavt antall respondenter.

Delindeksen for nye ordrer falt til 47,3 i august, men delindeksene for produksjon og sysselsetting holdt seg godt over 50.

«Disse tre indeksene falt til sammen med 11,2 poeng fra juli til 51,2 i august. Dette var 1,2 poeng over gjennomsnittet for første halvår 2024», skriver Aamdal.

August-undersøkelsen er basert på svar fra 58 ledere, opp fra 44 i juli. Det påpekes imidlertid at dette fortsatt er et lavt antall, og at endringene dermed kan ha dermed ha blitt påvirket av endringene i sammensetningen av selskaper representert i undersøkelsen.