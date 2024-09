Eiendomsmarkedet fortsetter å tynge kinesisk økonomi. I helgen skrev Bloomberg at Beijing overveier å tillate refinansiering av hele 5.400 milliarder dollar i boliglån for å kutte lånekostnader, men analytikere er ifølge CNBC skeptiske til om tiltaket vil få fart på sentiment og forbruk blant huseiere.

– Krakket i boligmarkedet er ennå ikke over. Boligprisene vil tidligst stabilisere seg i 2025, sa Haibin Zhu, sjeføkonom for Kina i JPMorgan, på programmet «Squawk Box Asia» mandag.

– Bare én side av historien

Tall fra China Index Academy viste lørdag at gjennomsnittsprisen for nye boliger i 100 kinesiske byer falt 1,8 prosent på årsbasis i juli, mens bruktboligprisene var ned nesten 7 prosent.

– Noen mener at kutt i lånekostnader vil frigjøre forbruk – det er bare den ene siden av historien. Lavere boliglånsrenter vil få banker til å redusere innskuddsrenter for å beskytte sine marginer og sikre stabilitet i det finansielle systemet, uttalte Winnie Wu, sjefstrateg for Kina hos BofA Securities til kanalen.

– Treffer ikke nye boliger

Zhu tror myndighetenes refinansieringsplan heller ikke vil få fart på etterspørselen etter nye boliger.

– Selv om refinansieringen av boliglån realiseres, er det ikke en politikk for å gjenopplive boligmarkedet. Planen har ikke noe å gjøre med nyboligetterspørselen, men vil hovedsakelig gagne dagens boligeiere, sa han til CNBC mandag.

– Rentekutt er ikke den beste politikken. Regjeringen vil ikke nå veldig langt ved å skvise bankenes marginer, men trenger å innføre tiltak som skaper et mønster av positive tilbakemeldinger istedenfor denne nedadgående spiralen, istemte Wu i BofA Securities.