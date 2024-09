Danske Bank tror Norges Bank kun kutter renten fire ganger fra nå til neste nyttår, og at det første av disse kuttene kommer i mars 2025. Det er to kutt færre enn sjeføkonom Frank Jullum til nå har ventet, og det er mulige rentekutt i høst som har forsvunnet ut i hans ferske prognoser.

Det til tross for at alt nå tyder på et kjøligere 2024 enn hittil ventet, og med lavere inflasjon enn Jullum trodde før.

«Det er ingen tvil om at utviklingen i kronekursen fortsatt er svært viktig for rentesettingen, selv om den importerte inflasjonen har vært betydelig lavere enn ventet», skriver Jullum i sin prognoserapport.

Danske Banks prognoser

2023 2024 2025 Fastlands-BNP 1,1 0,7 (0,9) 2,0 (2,0) Inflasjon 5,5 3,2 (3,4) 2,0 (2,0) Ledighet 1,8 2,1 (2,1) 2,4 (2,4) Styringsrente (slutten av året) 4,50 4,50 (4,00) 3,50 (3,00) Prosent (forrige prognose). Kilde: Danske Bank



Lavere inflasjon

«Aktiviteten beveger seg omtrent sidelengs», er vurderingen av tilstanden i norsk økonomi nå. Motvinden fra Norges Banks mange renteendringer har gjort fra seg sitt, og samtidig gjør inflasjonsfallet at kjøpekraften bedres.

Likevel er det først i 2025 at aktiviteten tar seg opp, tror Jullum.

Det skjer uten at inflasjonsfallet stanser opp. Jullum tror inflasjonen neste år er helt nede på målet, 2,0 prosent, noe Norges Bank ikke ser for seg de tre neste årene.

«Med det fokuset Norges Bank har på inflasjonsrisikoen er terskelen høy for at de skal kutte renten tidligere enn de signaliserte i juni, særlig i lys av vår tro på at kronekursen forblir relativt svak en stund», skriver Jullum.

Men oppsiderisiko

Han venter derfor første rentekutt i mars neste år, fulgt av tre kutt til før året er omme.

«For én gangs skyld ligger risikoen for våre anslag på oppsiden», mener Jullum.

Det betyr at det kan bli langt flere rentekutt utenlands, slik rentemarkedet også priser inn. Det kan tenkes å stabilisere eller styrke kronen. Dessuten tror Jullum på en lavere inflasjon enn Norges Bank har lagt til grunn.

«Vi tror derfor det er mer sannsynlig at det første rentekuttet kommer tidligere enn antatt, enn at det kommer senere», medgir han.

Jullum mener det i hovedsak er eksterne faktorer som har svekket kronen i sommer, og mener derfor at fundamentale faktorer tilsier en viss styrking igjen. Og blir landingen i global økonomi, og særlig USA, myk, taler det for en noe sterkere krone.