18 prosent i yrkesaktiv alder uten jobb

Det var i underkant av 622.000 personer som befinner seg i yrkesaktiv alder, men uten arbeid, i november 2023, ifølge SSB. Personer i aldersgruppen 20 til 66 år omtales for å være i yrkesaktiv alder.

Både i 2022 og 2023 trekkes andelen utenfor opp av ukrainske flyktninger som ble bosatt i Norge etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina i februar 2022.

– Selv om tilflyttingen av ukrainske flyktninger har økt den totale andelen utenfor, ser vi også en økning i utenforskap blant den øvrige befolkningen – fra 17,8 prosent i 2022 til 18,0 prosent i 2023, sier seniorrådgiver Christoffer Berge i SSB.

Fra 2022 til 2023 har andelen ukrainere utenfor gått ned fra 56,2 prosent til 50,4 prosent. Til tross for at antall ukrainere i yrkesaktiv alder økte fra over 16 000 i november 2022 til nærmere 35 000 i 2023, så har flere ukrainere kommet i jobb, under utdanning eller på arbeidsmarkedstiltak i perioden.