Forvalter med heftig advarsel: – August-korreksjon var kun starten

Arif Husain, sjef for rentefondet T. Rowe Price, som forvalter rundt 1.570 milliarder dollar, var tidlig ute med å advare om Japans stigende renter og avviklingen av carry-traden.

«Vi har bare sett de første tegnene på uro, det vil komme mer», sier Husain, sitert av Bloomberg. Korreksjonen i august handlet i stor grad om en aggressiv Bank of Japan og bekymringer rundt avtagende vekst i USA, ifølge Husain.

Nå advarer forvalteren om store mengder japansk kapital som er investert i utlandet, som kan flyttes hjem ettersom rentene begynner å stige.

«Hetsen mot yen carry trade overser starten på en større og dypere trend.»

«Bank of Japans pengepolitiske innstramming og dens innvirkning på flyten av global kapital er langt fra enkel, og det vil ha stor innflytelse i årene som kommer.»

Husain mener at forsikrings- og pensjonsfond kan trekke seg tilbake til japanske statsobligasjoner, og at dette i praksis vil «omorganisere etterspørselen i det globale markedet.»

Øker forventningene til BoJ

Bank of Japan vil øke renten i januar, ifølge Tadashi Kakuchi, porteføljeforvalter hos Pimco Japan, skriver Bloomberg.

Kakuchi argumenterer for at Bank of Japan ikke har endret tilnærmingen sin til normalisering av pengepolitikken, til tross for ustabiliteten i finansmarkedet i august.

Renten på statsobligasjoner i Japan har vært i en stigende trend den siste tiden, særlig etter inflasjonsdata fra forrige uke som viste stigende priser i august, noe som igjen støtter argumentet for at BoJ skal normalisere pengepolitikken, hevder Bloomberg.

Ultralange obligasjoner (obligasjoner om 15 år med 10 års løpetid) yielder nå over 3 prosent for første gang siden BoJ startet sine radikale kvantitative lettelser i 2013.