«Helomvendingen fra inflasjon til arbeidsmarkedstall er komplett», skriver Andrew Hollenhorst, sjeføkonom for USA i Citi, om fredagens amerikanske arbeidsmarkedstall (nonfarm payrolls).

Der markedene og Fed til nå har finstudert inflasjonstall ned til andre desimal, vil de nå reagere på arbeidsledighetstall ned til første desimal.

Kanskje dobbeltkutt

Fredagens tall vil vise 4,3 prosent ledighet og 125.000 nye sysselsatte, tror Citi. I så fall er sysselsettingsveksten klart svakere enn konsensusanslaget på 165.000, men ledighetsraten er spot on.

«Markedet gjør rett i å tro at relativt små endringer i fredagens jobbtall kan endre Feds politikk betydelig», mener Citi.



Finansavisen skrev i forrige uke at Citi venter et dobbeltkutt fra Fed om to uker hvis ledigheten minst holder seg på 4,3 prosent, selv om sysselsettingsveksten skulle vise seg uventet sterk.

Faller derimot ledigheten til 4,2 prosent, må jobbveksten synke under 125.000 for at Fed skal ty til en dobbeltkutt.

Tre strategier

Bank of America hører til dem som tror på relativt sterke tall fredag, med en forventning om rundt 200.000 nye jobber. Samtidig ventes ledighetsraten å falle tilbake til 4,2 prosent.

Bank of America ser for seg tre mulige utfall. Hovedscenarioet er en relativt myk landing og 25 basispunkter rentekutt ved de tre kommende rentemøtene. Dette vil i så fall komme som en «haukete» overraskelse på markedene.

Mellomalternativet er basert på en jobbvekst på 100–150.000 og/eller uendret ledighetsrate på 4,3 prosent. I så fall er USA farlig nær en resesjon, og Fed vil kutte ved de gjenværende rentemøtene i år, og samtidig varsle minst 100 basispunkter rentekutt neste år. Fortsatt er dette for sterke tall til å få Fed til et dobbeltkutt i september.

Det siste alternativet inntreffer med svært svak jobbvekst, gjerne under 50.000, og/eller ytterligere økning i ledighetsraten. Da vil Fed måtte opptre som om USA uten tvil er i resesjon, og kan komme med dobbeltkutt i september, november og desember.

Inflasjonen under kontroll

Tre måneder på rad med lav månedsvekst i kjerne-PCE (Feds foretrukne inflasjonsindikator) har, sammen med Fed-sjef Jerome Powells budskap fra Jackson Hole-symposiet, slått betydelig ut. For det første ventes at inflasjonen vil bli et stadig mindre problem. For det andre ventes at Fed nærmest vil opptre som om inflasjonsproblemet uansett er løst.

En faktor som underbygger at inflasjonen vil fortsette ned er lønnsveksten. Federal Reserve Atlanta har sin «wage growth tracker», som har ligget nede i noen måneder på grunn av metodeproblemer. Nå foreligger ferske data igjen, og de viser et fall fra 5,3 prosent lønnsvekst (årlig) i april, mai og juni ned til 4,7 prosent i juli. Dette er en tangering av mars-veksten, og ellers laveste lønnsvekst siden desember 2021.

«Vi venter ytterligere fall i lønnspresset i takt med at arbeidsmarkedet blir svakere», skriver Veronica Clark og Andrew Hollenhorst i Citi i en rapport.

I de kommende PCE-tallene for august tror Citi på omtrent uendret månedsvekst, rundt 0,15–0,20 prosent for kjerneprisene.