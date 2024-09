2-årsrenten og 10-årsrenten i USA har, med et kort unntak, vært invertert siden mars 2022 – altså høyere rente på den korte renten versus den lange renten. I løpet av onsdagens handelsdag normaliserte denne delen av rentekurven seg, noen få tusendeler høyere rente på 10-åringen (3,754 mot 3,755 prosent).

Dette er i tråd med historien; når rentekurven har vært invertert over en lengre periode, pleier normaliseringen å skje når sentralbanken (Fed) kutter renten. Men, «siden Fed pleier å lette på pengepolitikken når økonomien viser svakhetstegn, har normalisering av rentekurven forsterket frykten for en kommende resesjon,» ifølge Bloomberg.

– Nedtellingen til resesjon

I et resesjonsscenario, historisk sett, pleier ikke rentekurven å normalisere seg før en eventuell resesjon inntreffer.

«Jeg pleier å si at når rentekurven blir positiv igjen, starter nedtellingen til en resesjon,» sier Ryan Hayhurst, president i The Baker Group, til Bloomberg.

Ned Davis: «Den mest aggressive innstrammingssyklusen på fire tiår, den lengste inversjonen av rentekurven noensinne, to år med tilbakegang i de ledende økonomiske indikatorene, og nylig et negativt signal fra Sahm-regelen har holdt resesjonsfrykten i fokus. Google-søk etter «resesjon» har vært høyere enn normalt 66 prosent av tiden de siste 18 månedene.»

Annerledes denne gangen?

Flere økonomer hevdet før pandemien at inversjonen er et forvrengt signal i dagens landskap, begrunnet med at renten ble holdt eksepsjonelt lave. Blant annet sa en strateg i Bank of America at inversjonen var drevet av forventninger om en hard landing for inflasjonen.

Goldman Sachs skrev i et notat fra onsdag: «Vår grunnleggende antakelse er at USA vil unngå en resesjon, og at Fed vil levere en serie rentekutt på 25 basispunkter uten resesjon.»

«Risikoen for en nært forestående resesjon er lav, så det er for tidlig å innta en defensiv posisjon basert kun på økonomiske bekymringer,» skriver Ned Davis.