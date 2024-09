Dårligere stemning blant NHOs medlemmer

Det er en noe større andel av NHOs medlemmer som mener situasjonen i økonomien er dårligere nå (i september) enn det var i august.

Da mente 22 prosent situasjonen var god og 18 dårlig. Nå mener fortsatt 22 prosent at situasjonen er god, men andelen som mener den er dårlig har steget til 21 prosent.

«To måneder med nedgang tyder på at ansatsen til bedring vi så i tallene før sommeren nå har snudd til det motsatte. Det kan peke mot at Norges Banks regionale nettverk som kommer neste uke, og som er et viktig premiss for rentemøtet torsdag 19. september, også vil vise en svekkelse,» sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum.

«Alt annet like skal det trekke Norges Banks rentebane (litt) ned.»

TREGT: Øystein Dørum og NHO kan konstatere at en større andel av medlemmene opplever den nåværende økonomiske situasjonen som dårlig. Foto: Iván Kverme

Litt lysere fremtid, men fortsatt mørkt

Når det kommer til fremtidsutsiktene har de vist en bedring i forhold til undersøkelsen fra august.

Nå forventer 22 prosent av medlemmene en forverring i fremtiden, mens 17 prosent tror på en bedring. I august trodde også 22 prosent på forverring, mens bare 14 prosent trodde på en bedring i fremtiden.

«Bedringen i fremtidstroen gjennom vinteren er avløst av stagnerende fremtidstro de siste månedene, og tallene fortsatt er svake.»

Kronekursen rammer regnskapene

Nytt for denne månedens rapport er at NHO har spurt medlemmene om hvilke konsekvenser de har av den svakere kronekursen.

Der oppgir nesten hver andre bedrift at den svake kronen svekker driftsresultatet. 6 prosent av medlemmene sier resultatet har svekket seg stort, mens 18 prosent rapporterte om middels svekkelse.

Næringene som melder om størst konsekvenser er bilbransjen, næringsmidler og byggenæringen.

«Disse tallene er litt lavere enn da vi spurte om det samme i desember i fjor, som kan tyde på at bedriftene i større grad har vent seg til den svakere kronen. I tillegg har kronekursen også vært mer stabil dette året enn i fjor,» sier Dørum.

Av alle bedriftene oppgir 25 prosent at de har inntekter i utenlandsk valuta, mens 44 prosent sier de gjør innkjøp i utenlandsk valuta.

«Andelen som er eksponerte, er nok i realiteten større, siden mange kjøper importvarer, men da via et mellomledd eller to, og i kroner.»

Flere ønsker flytende valutakurs

Etter den norske kronen har svekket seg de siste ti årene, har flere tatt til orde for å endre til en fast valutakurs overfor utlandet.

Venstres Sveinung Rotevatn har bedt regjeringen sette ned en kronekommisjon , mens Eika-økonom Jan Ludvig Andreassen mener binding av kronen til euroen er en mulig vei å gå.

Dersom Norges Bank får oppgaven om å holde kronen knyttet til en utenlandsk valuta, må Norge enten ofre fri kapitalflyt over landegrensene, eller å ha en selvstendig pengepolitikk, ifølge Mundell-Flemings trilemma.

NHO har undersøkt andelen av medlemmene som ønsker seg fast valutakurs fremfor flytende.

31 prosent sier at de ønsker fastkurs, 25 prosent sier flytende, mens 43 vet ikke. I desember i fjor var 36 for fastkurs, 27 prosent for flytende og 37 prosent visste ikke.