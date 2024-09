Deflasjonen i Kina viser tegn på å akselerere

Deflasjonen som har hjemsøkt Kina siden i fjor, viser nå tegn på å akselerere, noe som truer med å forverre utsiktene for den kinesiske økonomien og øker kravet om umiddelbare politiske tiltak, skriver Bloomberg mandag.

Avisen viser til fersk makro mandag, der tallene viste en nesten uendret vekst i forbrukerprisene i store deler av den kinesiske økonomien. Konsumprisindeksen (KPI) i Kina var opp 0,6 prosent i august på årsbasis. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,7 prosent, ifølge Trading Economics.

BNP-deflatoren, som er et bredere mål på prisveksten, er ifølge Bloomberg ventet å fortsette den nå fem-månedlige nedgangen inn i 2025. Deflasjonsperioden vil i så fall bli den lengste i Kina siden målingene begynte i 1993.

I motsetning til andre inflasjonsmål, som KPI, måler BNP-deflatoren prisendringer på alle varer og tjenester som inngår i bruttonasjonalproduktet, og ikke bare konsumvarer som KPI gjør.

Stigende behov for statlig inngrep

«Vi er definitivt i deflasjon», kommenterte Morgan Stanleys sjeføkonom for Kina, Robin Xing, ifølge Bloomberg.

«Erfaringen fra Japan viser at jo lenger deflasjonen varer, desto mer stimulans vil Kina til slutt trenge for å bryte gjelds- og deflasjonsutfordringen.»

Den nåværende risikoen for Kina ligger i at deflasjonen kan eskalere ved at husholdningene, som allerede sliter med fallende inntekter, vil kutte ned på forbruket eller utsette kjøp til prisene når lavere nivåer.

Det kan føre til lavere inntekter for bedriftene, som kan føre til mindre investeringer og ytterligere lønnskutt og oppsigelser.

Deflasjonen akselererer

Ifølge Bloomberg har dette allerede begynt. I sektorer som favoriseres av regjeringen, som elbilproduksjon og fornybar energi, falt lønningene med nesten 10 prosent i august fra en topp i 2022, ifølge funn fra Caixin Insight Group og Business Big Data Co.

En undersøkelse blant 300 bedriftsledere fra Cheung Kong Graduate School of Business skal også ha vist at veksten i arbeidskostnader i august var den svakeste siden april 2020, da de første av Kinas Covid-restriksjoner begynte å lette.

Bloomberg viser til at tallene fra Kina minner mye om Japan på 90-tallet, perioden som ble kjent som «de tapte tiårene». Den gang førte en sprukket eiendoms- og finansboble til en langvarig stagnasjon.