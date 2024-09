Konsumprisindeksen steg 2,6 prosent på årsbasis i august, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng mot tolvmånedersveksten i juli.

På forhånd var det ifølge TDN Direkt ventet en KPI-vekst på 2,7 prosent.

Reduserte priser på barnehage var en viktig grunn til at prisveksten gikk ned i august.

– Ser vi bort fra prisreduksjonen i barnehagene, er bildet i august ganske likt det vi har sett de siste månedene. Det er fortsatt slik at energivarene demper prisveksten, mens prisene på matvarer, husleie og enkelte andre tjenester er med på å holde prisveksten oppe, sier seksjonssjef i SSB, Espen Kristiansen, i en kommentar.

Trakk ned

Fra 1. august i år trådte nye makspriser for en barnehageplass i kraft, og maksprisen for foreldrebetaling ble redusert fra 3.000 til 2.000 kroner. På samme tid ble også maksprisen redusert til 1.500 kroner for de 189 mest spredtbygde kommunene.

De reduserte barnehagesatsene dempet prisveksten med omtrent 0,3 prosentpoeng, og tar man barnehage ut av KPI, er tolvmånedersveksten i august på 2,9 prosent.

– Egenbetaling i barnehage regnes som husholdningers konsum, og slår dermed ut som en prisreduksjon i KPI. Som ventet, har denne prisnedgangen hatt en merkbar effekt på KPI denne måneden, sier Kristiansen.

I tillegg til fallet i barnehageprisene, falt også prisene på matvarer og alkoholfri drikke med 1,3 prosent fra juli til august. Til tross for dette, er imidlertid matvarer fortsatt en viktig årsak til at prisveksten holdes oppe.

– Det er vanlig at matprisene faller fra juli til august, og det ser vi også i år. Likevel er tolvmånedersveksten for matvarer på 4,5 prosent, som er godt over den samlede prisveksten, sier Kristiansen.

KPI-JAE

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer, falt 0,7 prosent i august.

Over året endte kjerneinflasjonen opp 3,2 prosent, noe som var akkurat som ventet.

– Sammenlignet med fallet vi så fra slutten av fjoråret til juni i år, ser vi nå en utflating i tolvmånedersraten i både KPI og KPI-JAE. Tar vi bort effekten av reduserte satser i barnehage og skolefritidsordning, er denne utflatingen enda tydeligere, sier Espen Kristiansen.