Morgan Stanley går mot strømmen: Spår stor eurosvekkelse

Ifølge Morgan Stanley skal euroen innen utgangen av året svekke seg med 7 prosent mot dollaren, fra dagens nivåer.

Tirsdag koster en euro 1,10 dollar. Når vi setter strek for 2024 tror Morgan Stanley at kursen vil falle til 1,02 dollar, ifølge Bloomberg.

Grunnen til svekkelsen er at Den europeiske sentralbanken (ESB) er ventet å gjennomføre mer aggressive rentekutt enn sin motpart i Fed, og vil dermed øke rentedifferansen mellom EU og USA. Med økt rentedifferanse er det ventet at dollaren vil appresiere mot euroen på kort sikt.

Det er usikkert hvor stor effekt rentedifferanse har på valutakurser på mellomlang sikt.

Morgan Stanley venter at ESB i hvert fall vil kutte rentene på sine neste tre møter, i tillegg til at det er muligheter for doble kutt (på 0,50 prosentpoeng).

Bankens spådommer står i kontrast til konsensusen fra Bloombergs analytikerpanel, som er at euroen vil styrke seg til 1,11 dollar ved årsslutt.

Morgan Stanley har anbefalt å shorte EURUSD (hvor mye en euro er verdt, uttrykt i dollar) siden februar i år, med argumentet at presidentvalget i november kan gi dollaren et løft. Økt politisk usikkerhet i Europa bidrar til å styrke scenarioet.

Torsdag klokken 11 kommer ESB med sin neste rentebeslutning. Da ventes det et kutt på en kvarting, ifølge Trading Economics.

Det svakeste nivået euroen har hatt mot dollaren på de siste 22 årene var i september 2022, da en euro kostet så lite som 0,97 dollar. Før det må vi tilbake til 2002 for å finne en vekslingskurs hvor euroen koster mindre enn en dollar (paritet, journ. anm.).

Det foreløpige toppunktet for euroen i løpet av perioden – hvor dollaren var på sitt svakeste – var i mars 2008, da en euro kostet i overkant av 1,58 dollar.