Onsdag klokken 14.30 norsk tid kommer august-tallene for amerikanske konsumpriser.

Konsensus peker ifølge Trading Economics mot 2,6 prosent oppgang på årsbasis og 0,2 prosent oppgang fra juli til august. Juli-inflasjonen var 2,9 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen ventes til 3,2 prosent på årsbasis og 0,2 prosent på månedsbasis. Begge deler vil i så fall være uendret fra juli.

«3,2 prosent er på papiret fortsatt godt i overkant av inflasjonsmålet. Men skulle månedsveksten fortsette langs dette sporet, innebærer det en annualisert rate på 2,4 prosent. Da begynner vi å nærme oss. Særlig dersom andredesimalen viser en månedsvekst på den svake siden av 0,2 prosent – slik vi har sett de siste månedene», skriver Handelsbanken Capital Markets i onsdagens morgenrapport.

Enkel eller dobbel?

Meglerhusets makroteam viser til Federal Reserves tydelige signaler om at hensynet til sysselsettingen nå veier tyngst i rentebeslutningene, men mener likevel at dagens inflasjonstall er av stor interesse.

Markedet heller akkurat nå mot at Fed nøyer seg med et enkelt rentekutt (på 25 basispunkter) på møtet 18. september, noe som også er i tråd Handelsbankens egne prognoser. CME Groups FedWatch anslår nærmere bestemt sannsynligheten for et enkeltkutt til 63 prosent.

«Men tallene i dag kan potensielt trekke Fed mot et dobbelt rentekutt, dersom prisveksten viser seg overraskende svak. Dette vil i så fall øke uroen for at etterspørselen i økonomien svekkes for brått. På den annen side: Om tallene kommer inn som ventet i dag, vil vi nok kunne låse inn hovedforventningen om et enkelt rentekutt ved det kommende møtet», går det videre frem av rapporten.

Goldman-prognose

Med tanke på utslaget dagens inflasjonstall kan få på børsene, tror analytikerne i Goldman Sachs at et lavt tall nær konsensus (0,2 prosent kjerneinflasjon på månedsbasis) vil være det beste utfallet.

«Dette vil få noe «event risk» til å passere, og aksjehandelsvolumer til å stabilisere seg litt lavere på veldig kort sikt. Scenarier der tallene anses som for sterke eller svake kan gi mer usikkerhet rundt Feds rentebane eller dagens nivåer for amerikansk vekst», heter det i en oppdatering datert tirsdag.

Goldman-analytikere anslår at en litt lavere enn ventet kjerneinflasjon på månedsbasis (0,15-0,19 prosent) vil sende S&P 500 opp 1,2 prosent, mens en litt høyere notering enn ventet vil sende indeksen ned med 0,8 prosent.