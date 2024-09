DNB Markets: Fed kutter en kvarting

DNB Markets viser til at nylige uttalelser fra Fed-sjefene Jerome Powell og John Williams og FOMC-medlem Christopher Waller får DNB til å tro at «et rentekutt virker sikkert på det kommende FOMC-møtet neste uke).

«Vårt syn er at nedgangen i arbeidsmarkedet har så langt vært moderat, noe som støtter et kutt på 25 punkter fremfor 50,» skriver Knut Magnussen i DNB Markets i en forhåndsanalyse.

Magnussen skriver videre at et «markert lavere inflasjonspress de siste månedene» gjør at de tror FOMC er klare for å starte rentekuttene. Det vil signaliseres av et lavere «dot chart».

«Vi forventer at det (dot chartet, red.anm.) vil indikere ytterligere to kutt på 25 punkter innen sluten på året.»

Magnussen skriver at han tror pengepolitikken fortsatt må anses for å være datastyrt, og at FOMC derfor ikke vil binde seg til noen fremtidige rentekutt. Han tror imidlertid at dot chartet vil indikere flere kutt i 2025 og 2026, før renten ender på 3 prosent.

Blant annet trekker Magnussen frem at arbeidsmarkedet har «stagnert markert» siden Fed-møtet i juli som noe som er med på å trekke renten ned.

Samtidig har kjerneinflasjonen holdt seg stabilt på 2,6 prosent på de tre nyligste målingene. Det er over det langsiktige målet, og er med på å tale mot store kutt.

Torsdag ettermiddag tror markedet 83 prosent på et kutt på 25 prosentpoeng, mens kun 17 prosent tror på et kutt på 50 prosentpoeng, ifølge CME FedWatch Tool.