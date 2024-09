Nytt rentekutt fra ESB

Den europeiske sentralbanken ESB senker styringsrenten igjen. Innskuddsrenten kuttes med en kvarting, fra 3,75 til 3,50 prosent, slik absolutt alle analytikere ventet. De to andre ESB-rentene, refinansieringsrenten og utlånsrenten, kuttes med hele 60 basispunkter til henholdsvis 3,65 og 3,90 prosent.

Det første rentekuttet i denne syklusen kom i juni. I rentemarkedet er det priset inn minst ett kutt til i år.

ESB justerer anslaget for årets kjerneinflasjon marginalt opp, men holder anslaget for totalinflasjonen uendret. Samtidig senkes anslagene for BNP-veksten med 0,1 prosentpoeng i år og de to neste årene.

«Inflasjonen ventes å øke igjen mot slutten av året», skriver ESB, og viser til at effekten av fjorårets store fall i energiprisene gradvis forsvinner ut bak tolvmånedershorisonten.

ESB viser samtidig til at tjenesteinflasjonen har vært overraskende høy på grunn av høy lønnsvekst. Lønnsveksten ser imidlertid ut til å moderere seg, og ESB viser også til at noe av kostnadspresset dempes av at bedriftenes marginer presses ned.

Ingen guiding

ESB-president Christine Lagarde møtte en bråte spørsmål om veien videre ved pressekonferansen torsdag ettermiddag.

– Que sera, sera, svarte Lagarde, før hun utdypet litt.



– Men det er åpenbart at retningen er ned.

Svaret på spørsmålet om hvor mange kutt ESB kan foreta før renten ikke lenger er innstrammende var like lite presist:

– Inntil renten ikke lenger er tilstrekkelig innstrammende, og det er når vi har nådd inflasjonsmålet. Nå viser vår prognose at inflasjonen er på målet i andre halvår neste år, men vi må se hvordan dette utvikler seg.

I en Bloomberg-rundspørring venter de fleste analytikere at årets tredje kutt kommer i desember, og at ESB så kutter videre til 2,50 prosent i løpet av 2025.



De store kuttene i refi- og utlånsrenten er et grep ESB tar for å sikre bedre kontroll over likviditetssituasjonen. Fordi det ennå vil ta lang tid før ESB er ferdig med å lempe sin enorme obligasjonsbeholdning tilbake til markedet, vil disse to kuttene trolig ha liten effekt for de fleste.

I mars varslet ESB dette grepet, som gjøres for å sikre en rentedifferanse mellom refi- og innskuddsrenten på 15 basispunkter.