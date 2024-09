Tirsdag og onsdag rakk Karen Harris, sjeføkonom i det globale rådgivningsselskapet Bain & Company en rekke møter med norske klienter.

– Møter du klienter som er opptatt av den svake kronekursen?

– Ja, det har jeg hørt seks–syv ganger bare i dag, sier Harris.

– Er en svak valuta et problem for et lite, åpent land?

– Nei, ikke nødvendigvis. Hvis du eksporterer betyr en svak valuta bare at du får en rabatt. Spørsmålet er hvor mye en svak valuta betyr for befolkningen i form av dyrere import, sier Harris.

– Donald Trump er en som sier han ønsker en svak dollar. Kinas strategi har i mange år vært å holde renminbi svak. Som et eksportland som Norge er det åpenbare fordeler. Spørsmålet er hvordan det slår ut for hele verdikjeden, hva dette betyr for levekostnadene.

– For rask omstilling

– Norge er en råvareeksportør. Gjør det oss sterke eller sårbare?

– Norge har vært et strålende eksempel på noen som er avhengig av råvareeksport, men samtidig klarer å skape verdier for sine innbyggere gjennom viktig diversifisering. Hvis det bare var fisk og olje, ville Norge vært sårbare, men det er ikke tilfelle, slår Harris fast.

– I Bain regner vi tre år for kort sikt og ti år er lang sikt. Når folk antar at verden ikke vil trenge Kanskje finner vi innen 2030 teknologiene som må til for å klare energiomstillingsmålene innen 2050. Å gjøre endringer nå på områder hvor vi trenger 10–20 år på omstillingen virker ikke fornuftig.