Kari Due-Andresen

Svak aktivitetsvekst begynner etter hvert å gi seg utslag i stigende arbeidsledighet. Den registrerte arbeidsledigheten som NAV måler er fortsatt på lave nivåer, men på vei opp. SSBs arbeidsledighetsmåling – som også tar med seg folk som har mistet jobben, men ikke har registrert seg hos NAV – viser en tydeligere oppgang. Ifølge SSB har arbeidsledigheten i Norge nå nådd opp til sitt historiske snitt.

Det er lite som tilsier at Norge skal klare å dra seg selv etter hårene og opprettholde en tilfredsstillende aktivitetsvekst dersom resten av verden rundt oss kjøles ned. Utviklingen i produksjon og sysselsetting her hjemme burde dermed ikke stå i veien for rentekutt fra Norges Bank.

Svakeste siden 90-tallet

Heller ikke boligmarkedet gir grunn til å vente med rentekutt. Norges Bank har i lange perioder vært bekymret for at kredittveksten til norske husholdninger var for høy. Men det er ikke tilfellet nå. Kredittveksten til husholdningene var på 3,4 prosent ved siste observasjon, noe som er vesentlig lavere enn inntektsveksten. I år har faktisk kredittveksten til norske husholdninger falt til de laveste ratene vi har observert siden midten av 1990-tallet.

I tillegg til at realøkonomien svekkes i Norge og hos våre handelspartnere, begynner også inflasjonen å nærme seg målet. I USA, Eurosonen, Sverige og Storbritannia er veksten i KPI nå nede på 2-tallet. I Norge var 12-månedersveksten i KPI på 2,6 prosent ved siste observasjon, og de to siste månedene har kjerneinflasjonen vært lavere enn det sentralbanken ventet.

Hvorfor nøle?

Det høye rentenivået virker nå tydelig dempende på norsk økonomi, og Norges Bank må sørge for at økonomien ikke blir for svak. Så hvorfor nøler de med å sette renten ned?

Det er trolig begrenset hvor mye mer kronen bidrar til oppgang i importert prisvekst.

Et av Norges Banks sentrale argumenter er at norsk krone er svak. Og det er jo riktig, men det har den vært en stund. Dermed er det trolig begrenset hvor mye mer kronen bidrar til oppgang i importert prisvekst. Dessuten avtar prisimpulsene internasjonalt nå, sammen med at økonomisk aktivitet svekkes. Dersom man dissekerer norsk kjerneinflasjon, ser man at importert inflasjon faktisk har vært på eller under inflasjonsmålet de siste tre månedene.

Vi tåler inflasjon noe over målet så lenge den er på vei ned. Før pandemien hadde Norges Bank motsatt problem. I lengre perioder var inflasjonen så lav at den ikke lå an til å komme seg opp til målet på 2 prosent innen utgangen av sentralbankens 3-årige prognosehorisont. På den tiden argumenterte Norges Bank med at så lenge det er utsikter til at inflasjonen kommer tilbake til målet innen rimelig tid og inflasjonsforventningene ikke er på avveie, går det fint. Det samme kan man si nå: inflasjonen er på vei tilbake til målet innen rimelig tid, og inflasjonsforventningene er ikke på avveie, ifølge Norges Banks forventningsundersøkelse.

Fra først til sist

Norges Bank nølte ikke med å sette renten opp da prisveksten begynte å tilta. De var faktisk først ute av alle de vestlige sentralbankene med å heve renten i etterkant av pandemien. Det burde ikke være noen grunn til å nøle med å sette renten ned nå. Man skulle jo tro det var verre at arbeidsledigheten tar seg for mye opp enn at det tar noe ekstra tid å få inflasjonen ned de siste basispunktene.