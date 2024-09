Venter flere rentekutt

ESB-hauken Robert Holzmann venter enda et rentekutt fra Den europeiske sentralbank (ESB) innen årsslutt, melder Financial Times.

Torsdag besluttet ESB å senke rentene igjen. Innskuddsrenten ble kuttet fra 3,75 til 3,50 prosent, mens refinansieringsrenten og utlånsrenten ble kuttet med 60 basispunkter hver, til henholdsvis 3,65 og 3,90 prosent. Det første kuttet i denne syklusen kom i juni.

I rentemarkedet er det priset inn minst ett kutt til i år – et kutt Holzmann også venter.

– Pengepolitikken er nå på et godt spor, sier Holzmann, som forøvrig er sentralbanksjef i Østerrike, til avisen, og viser til at inflasjonen har fortsatt å falle.

Øyner 2,5 prosent

Med mindre et oppsving i energipriser skulle inntreffe, mener han det vil være rom for nok et rentekutt i desember. Videre ser han for seg at renten kan kuttes ned til rundt 2,5 prosent innen vi er kommet midtveis i 2025, ifølge avisen.

Han tilføyer samtidig at sentralbanken må være på vakt og følge med på spesielt tjenesteinflasjonen, som har holdt seg på høye 4,2 prosent.

Totalinflasjonen var imidlertid nede på 2,2 prosent i august, ned fra 2,6 prosent måneden før. EBS, hvis inflasjonsmål er på 2 prosent, har i ferske prognoser anslått at inflasjonen vil øke noe mellom oktober og desember, og deretter falle til 2,2 prosent neste år.