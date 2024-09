Dødt løp om rentekutt

Klokken 20.00 norsk tid kommer rentebeslutningen fra Federal Reserve. Markedet på forhånd er ikke i tvil om hvorvidt det kommer et rentekutt. Spørsmålet er hvor stort det blir.

I dag holdes den amerikanske styringsrenten i intervallet 5,25 til 5,50 prosent. Markedet er nå i villrede om hvorvidt det blir et enkelt rentekutt på 0,25 prosentpoeng, eller et dobbelt på 0,50 prosentpoeng.

Nå priser markedet inn at det er 50 prosent sannsynlighet for at renten settes ned til intervallet 5,00 til 5,25 prosent, og 50 prosent sannsynlighet for at den settes ned til intervallet 4,75 til 5,00 prosent, ifølge CME FedWatch Tool.

Lørdag er renten på den amerikanske statsobligasjonen med løpetid på fire uker på 5,01 prosent. Seksmånedersrenten er på 4,64 prosent.

I et intervju med Finansavisen denne uken sa Karen Harris, sjeføkonom i det globale rådgivningsselskapet Bain & Company, at selv om det prises inn i markedet, betyr ikke det at det nødvendigvis vil intreffe.

– Rentemarkedets evne til å forutsi endringer har vært svak, sa Harris.