Morgan Stanley: Norges Bank og olje svekker kronen

Den norske kronen har hatt en utfordrende periode de seneste ti årene, og valutaanalytikere fra både Goldman Sachs og Morgan Stanley peker på ulike årsaker til den vedvarende svekkelsen.

I en fersk oppdatering fra Goldman Sachs understreker banken at etter at kronen var blant de sterkeste valutaene i august, har den vært en av de svakeste valutaene i september.

Venter to rentekutt

INFLUENSER: Oljeprisen har vært en viktig faktor for kronen, men den betyr ikke alt har de seneste årene vist. Foto: Bloomberg

Dette tilskrives en nedgang i både råvare- og aksjemarkeder, som kronen historisk har vært sensitiv overfor. Selv om aksjemarkedet har vist tegn til bedring, påpeker Goldman Sachs at en videre oppgang i kronekursen vil være avhengig av en økning i oljeprisen.

Sammenhengen mellom oljeprisen og kronen gjør at videre oppgang i NOK/SEK kan være begrenset, til tross for svakere inflasjonstall i Sverige. Goldman Sachs' økonomer forventer tre ytterligere rentekutt fra den svenske Riksbanken i år, kontra to fra Norges Bank.



«Vi har funnet ut at SEK nylig har vært mer korrelert med nivået på globale avkastninger enn rentedifferansen. Støtte til SEK fra lavere globale renter kan oppveie dette til NOK inntil aksjer og olje igjen beveger seg i tandem,» skriver banken i oppdateringen.

Langvarig strukturell svekkelse

Morgan Stanley ser bredere på kronens utvikling de seneste ti årene og peker på en rekke faktorer som har bidratt til en vedvarende svekkelse. De fremhever at kronen har mistet omtrent 10 prosent av sin verdi siden 2013, en periode som sammenfaller med et betydelig fall i oljeprisen i 2014.

Men selv om oljeprisen har hentet seg noe inn igjen, har kronen fortsatt svekkes, noe som ifølge Morgan Stanley viser at olje alene ikke kan forklare denne trenden.

En viktig årsak som trekkes frem er Norges Banks valutatransaksjoner knyttet til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Når oljeprisene stiger og det genereres overskudd i statsbudsjettet, kjøper Norges Bank utenlandsk valuta, noe som svekker kronen. Denne dynamikken har vært særlig merkbar siden 2022, da Norges Bank har vært en stor selger av den norske kronen.

Ufølsomme Norges Bank

«Den relativt prisufølsomme karakteren til Norges Bank NOK-transaksjoner har trolig betydd at nettosalget til (primært) ikke-finansielle foretak og utenlandske banker har hatt en betydelig innvirkning på valutakursen. Vi tror denne dynamikken sannsynligvis er en viktig bidragsyter til bred underresultat i NOK siden 2022,» skriver Morgan Stanley i analysen.

Videre påpeker banken at inflasjonsforskjeller mellom Norge og Sverige over tid har bidratt til en svekkelse av kronen. Selv om renter og avkastningsdifferensialer tidligere var viktige faktorer, ser banken nå kapitalflukt og investeringer i utenlandske eiendeler som mer sentrale årsaker til kronens svekkelse.