Norges Bank kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,50 prosent denne uken – det høyeste nivået på 16 år. Det fremgår av en undersøkelse Reuters har utført blant 27 økonomer, der samtlige tror på ingen endring fra sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Rentebeslutningen offentliggjøres torsdag 19. september klokken 10.00.

Da ventes også nye prognoser fra Norges Bank. Her venter et flertall av økonomene at sentralbanken nå vil signalisere et rentekutt i desember i år, etterfulgt av ytterligere fire rentekutt innen utgangen av 2025, slik at styringsrenten vil ligge på 3,25 prosent ved slutten av neste år.

I markedet derimot, prises det inn opp mot syv rentekutt innen utgangen av 2025, ifølge nyhetsbyrået.

Les også Goldman Sachs går motstrøms før rentemøte Goldman gjentar budskapet: Norges Banks prognoser er for høye. Inflasjonen overrasker på nedsiden, og nå er Goldman enda mer sikker på rentekutt.

Sentralbank med god tid

Sentralbankens forrige prognoser, fra juni, pekte mot tre rentekutt i 2025 – til 3,75 prosent – der det første var ventet å komme tidligst i mars.

Ved rentebeslutningen i august uttalte sentralbanksjef Wolden Bache at styringsrenten vil ligge i ro på 4,5 prosent «en god stund fremover».

Les også Hvorfor vente? Hva er det egentlig å vente på? Renten kan og bør kuttes snart, skriver Kari Due-Andresen.

«Vi får igjen bekreftet at Norges Bank ikke har hastverk med å kutte renten,» var reaksjonen fra sjeføkonom Kjetil Martinsen i Swedbank, som mente Norges Bank «prøver å prate markedet midt imot» og viste til at rentemarkedet da priset inn et fullt rentekutt i desember.