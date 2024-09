Usikkerhet preger markedene før rentemøte

Ifølge CMEs FedWatchTool er det derimot mest sannsynlig for et kutt på et halvt prosentpoeng. Mens modellen viste at det bare var 34 prosent sannsynlighet for et kutt på 50 basispunkter, hadde det tallet steget til 50 prosent mandag, og tirsdag anslår modellen det som 69 prosent sannsynlighet for et dobbelt rentekutt.

Detaljhandelstall og industriaktivitet i fokus

Senere i dag kommer nye tall for detaljhandelen i USA. Forrige måneds sterke tall kom etter skuffende arbeidsmarkedstall, og markedsaktørene pustet lettet ut da forbrukerne fortsatt brukte penger. Også denne gangen er det ventet solide tall, spesielt for kontrollgruppen av varer som ikke inkluderer mat, bilsalg og bensin.

På industrisiden kunne Empire State-indeksen, som måler industriaktiviteten i New York-regionen og er den første av de fem regionale Fed-indikatorene, vise til en betydelig stigning i september. DNB påpeker imidlertid at indeksen ettersom den har vist seg å være volatil, og det er ikke alltid den samsvarer med industri-ISM. Senere tirsdag offentliggjøres også tall for industriproduksjonen i august, hvor det forventes en økning på 0,2 prosent på månedsbasis.

ESB ønsker fleksibilitet

I Europa sier Philip Lane, sjeføkonom i Den europeiske sentralbanken (ESB), at sentralbankens fremtidige rentebeslutninger vil være avhengig av nye nøkkeltall. Dersom økonomien svekkes raskere enn forventet, kan det bli aktuelt med raskere rentekutt, hevder sjeføkonomen.

Mens i Kina, som for øyeblikket har stengte markeder frem til torsdag, har helgens svake nøkkeltall ført til spekulasjoner om ytterligere statlig støtte, hevder DNB.

Hang Seng-indeksen steg 1,5 prosent, og et rentekutt fra Fed vil gi den kinesiske sentralbanken rom til å kutte rentene uten å svekke valutaen renminbi for mye. Selv om lokale myndigheter kan utstede obligasjoner for infrastrukturprosjekter, er mangelen på klargjorte prosjekter en utfordring.

«Prosjekter blir ikke «shovelready» over natten,» skriver Chen i rapporten.



Selv om det spekuleres i en større stimulansepakke fra kinesiske myndigheter, er det lite som tyder på at dette vil skje før neste vår. Den økonomiske retningen for 2025 vil først bli tydeligere etter det amerikanske presidentvalget i november.